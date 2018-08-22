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В Челябинске будут судить мужчину, который убил и расчленил знакомую на ЧТЗ
22.08.2018 г. 15:32
Фото с сайта sledcom.ru
Челябинцу, который расчленил женщину на ЧТЗ, предъявили обвинение в убийстве.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 6 августа. 54-летний обвиняемый вместе с 41-летней знакомой находился в квартире одного из домов в Тракторозаводском районе, когда между ними возникла ссора. Тогда мужчина насмерть избил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, челябинец расчленил тело и разбросал его фрагменты по мусорным контейнерам района. Утром останки обнаружили прохожие.
Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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