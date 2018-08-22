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В Челябинской области при посадке загорелся вертолет Ми-8
22.08.2018 г. 15:29
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
На Южном Урале совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8.
ЧП произошло в среду, 22 августа, в районе 13:40 на аэродроме Упрун. После выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Трое членов экипада самостоятельно покинули борт. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе минобороны России.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Сейчас на аэродроме работает комиссия командования Центрального военного округа.
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
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