В Челябинской области при посадке загорелся вертолет Ми-8

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

На Южном Урале совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8.

ЧП произошло в среду, 22 августа, в районе 13:40 на аэродроме Упрун. После выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Трое членов экипада самостоятельно покинули борт. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе минобороны России.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Сейчас на аэродроме работает комиссия командования Центрального военного округа.

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

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