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Депутат Госдумы на годовую зарплату может купить более 100 кв. м жилья в Челябинске
22.08.2018 г. 14:01
Фото с сайта echokirova.ru
Аналитики посчитали, сколько квадратных метров жилья можно купить на годовую зарплату депутата, врача и строителя.
Исследование провели специалисты портала Domofond.ru. Депутат Госдумы на свой годовой доход в 4 млн рублей может приобрести комнату в Москве размером 18 кв. м или квартиру-студию площадью 24 кв. м. В Челябинске зарплаты парламентария хватит на 103,5 кв. м жилья.
На годовую зарплату врача — 591 тыс. рублей — купить комнату или квартиру в Москве не получится. Однако медик может накопить на жилье в Челябинске площадью 15 кв. м. На годовой заработок строителя — 394 тыс. рублей — в Москве получится купить всего 2 кв. м, а в Челябинске — около 10 кв. м.
Фото с сайта echokirova.ru
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