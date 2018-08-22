Челябинск
- 67.6163р. + 0.4380
- 78.1983р. + 0.8492
Разбор полетов
Разворот
В Челябинской области ожидаются сильные грозы и крупный град
22.08.2018 г. 13:47
Фото с сайта nedelya40.ru
Челябинский гидрометцентр сообщил об ухудшении погоды на Южном Урале.
В четверг, 23 августа, по прогнозам синоптиков, из-за прохождения атмосферного фронта в Челябинской области, особенно в горных районах, ожидаются сильные ливни с грозами. Местами выпадет крупный град. Ветер будет северо-западный со шквальными порывами до 25 м/с.
Ожидается увеличение количества ДТП, техногенных аварий и случаев отключения систем жизнеобеспечения. В ночь на четверг температура воздуха по области +10 - +15, в горах похолодает до +6. Днем в целом по региону ожидается +15 - +25.
Фото с сайта nedelya40.ru
Новости на эту тему
- 20.08.2018 г. В Челябинской области ожидаются заморозки до -2
- 17.08.2018 г. В Челябинской области на следующей неделе похолодает до +3 градусов
- 30.07.2018 г. В Челябинской области выпал град размером с грецкий орех
- 11.07.2018 г. На Южном Урале продолжают бушевать грозы с градом и шквальным ветром
- 10.07.2018 г. Экстренное предупреждение МЧС о грозах и граде в Челябинской области продлили еще на сутки