В Челябинской области ожидаются сильные грозы и крупный град

Фото с сайта nedelya40.ru

Челябинский гидрометцентр сообщил об ухудшении погоды на Южном Урале.

В четверг, 23 августа, по прогнозам синоптиков, из-за прохождения атмосферного фронта в Челябинской области, особенно в горных районах, ожидаются сильные ливни с грозами. Местами выпадет крупный град. Ветер будет северо-западный со шквальными порывами до 25 м/с.

Ожидается увеличение количества ДТП, техногенных аварий и случаев отключения систем жизнеобеспечения. В ночь на четверг температура воздуха по области +10 - +15, в горах похолодает до +6. Днем в целом по региону ожидается +15 - +25.

Фото с сайта nedelya40.ru

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