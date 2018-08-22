Южноуральцы смогут пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах

Фото с сайта kp.md

Челябинская область примет участие в проекте минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Мобильные пункты будут работать в Челябинске и трех городах области. В столице Южного Урала спецавтомобиль 30 августа с 14:00 до 20:00 будет принимать желающих пройти тестирование в сквере имени Колющенко, а 1 сентября в это же время — у входа в ТРК «Горки». Также 30 августа мобильный пункт будет работать в Миассе, 31 августа — в Златоусте, а 1 сентября пройти экспресс-тестирование смогут жители Магнитогорска.

Всего маршрут эстафеты «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пролегает по 120 городам России. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, цель акции — привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции.

Фото с сайта kp.md

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