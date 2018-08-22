Борис Дубровский помог строительству новой канализации в военном городке Чебаркуля

Фото с сайта gkh64.ru

В чебаркульском военном городке №1 появится новый канализационный напорный коллектор.

Решить вопрос с водоотведением жители городка требовали давно. Аварии на коллекторе там происходили ежегодно, что угрожало окрестностям экологической катастрофой. Из-за того, что коммуникации находились в ведении министерства обороны, их нельзя было отремонтировать за счет местного или областного бюджета. Жители попросили помощи у губернатора.

Борис Дубровский обратился в военное ведомство, в результате чего в апреле 2018 года минобороны заключило госконтракт на строительство нового напорного коллектора в военном городке Чебаркуля. В данный момент завершены проектно-изыскательские работы, уложено более 700 метров труб и частично построена одна из камер. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2019 года.

«Южноуральцы неоднократно жаловались на аварийное состояние коллектора, это многолетняя проблема, которая оказывала негативное влияние на окружающую среду. Ситуация требовала безотлагательного решения, поэтому мы подключились к решению этого вопроса», — сказал Борис Дубровский.

Фото с сайта gkh64.ru

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