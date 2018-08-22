Собираемость взносов за капремонт в Челябинской области оказалась самой низкой на Урале

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинская область значительно уступает другим регионам Урала по сбору денег на капремонт.

На Южном Урале собирают только 86% начисленных взносов. Это самый низкий показатель среди уральских регионов. В Свердловской области собираемость взносов равна 91%, в Курганской и Башкирии — 93%. Депутаты Законодательного собрания рекомендовали регоператору усилить работу по снижению задолженности за капремонт. Кроме того, парламентарии планируют обратиться к правительству региона за помощью в решении проблемы.

Среди районов и городов области наибольший уровень собираемости взносов наблюдается в Усть-Катаве — около 92%. Хуже всего в регионе деньги на капремонт сдают в Брединском и Кизильском районах. Там собираемость ниже 50%, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. Минимальный размер взноса в Челябинской области составляет 7 рублей 40 копеек за квадратный метр.

Фото с сайта pravmin74.ru

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