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Собираемость взносов за капремонт в Челябинской области оказалась самой низкой на Урале
22.08.2018 г. 12:54
Челябинская область значительно уступает другим регионам Урала по сбору денег на капремонт.
На Южном Урале собирают только 86% начисленных взносов. Это самый низкий показатель среди уральских регионов. В Свердловской области собираемость взносов равна 91%, в Курганской и Башкирии — 93%. Депутаты Законодательного собрания рекомендовали регоператору усилить работу по снижению задолженности за капремонт. Кроме того, парламентарии планируют обратиться к правительству региона за помощью в решении проблемы.
Среди районов и городов области наибольший уровень собираемости взносов наблюдается в Усть-Катаве — около 92%. Хуже всего в регионе деньги на капремонт сдают в Брединском и Кизильском районах. Там собираемость ниже 50%, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. Минимальный размер взноса в Челябинской области составляет 7 рублей 40 копеек за квадратный метр.
Фото с сайта pravmin74.ru
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