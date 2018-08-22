Предприятия в Челябинской области задолжали сотрудникам 1,7 млн рублей

Долги по зарплате на Урале за месяц выросли в 7,4 раза.

Данные на 1 августа опубликовал Росстат. За месяц сумма долгов по зарплате в Челябинской области не изменилась, зато в целом по округу показатель вырос почти в семь с половиной раз — до 68 млн рублей. Больше всего на Урале задолжали сотрудникам компании в Свердловской области — 39 млн рублей. По данным на 1 июля, этот показатель был в пределах 400 тыс. рублей.

Значительные долги перед сотрудниками накопили и в Тюменской области с учетом автономных округов. Там предприятия не выплатили сотрудникам 27,5 млн рублей, месяц назад эта сумма была в четыре раза меньше и составляла около 7 млн.

По информации Челябинскстата, просроченная задолженность по зарплате на Южном Урале есть у трех организаций в сферах добычи полезных ископаемых, транспорта и образования. Общая сумма составляет около 1,7 млн рублей. Вовремя не выплачивают зарплату 10 сотрудникам.

В целом по России предприятия должны работникам почти 3,4 млрд рублей, по сравнению с началом июля рост составил 20%. Стоит отметить, что Росстат учитывал информацию от организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

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