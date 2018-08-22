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В Челябинск на бой Дениса Лебедева приедут Майк Тайсон и Костя Цзю
22.08.2018 г. 12:42
Источник: пресс-служба турнира RCC Boxing Promotions / pravmin74.ru
Легенды мирового бокса приедут в столицу Южного Урала на международный турнир.
Он состоится 7 сентября в ледовой арене «Трактор». На ринг выйдет суперчемпион мира по боксу Денис Лебедев. Также в турнире примет участие Заур Абдулаев, который сразится с американцем Генри Ланди за титул WBC Silver.
Как сообщает организатор турнира RCC Boxing Promotion, гостями станут легенды мирового бокса Майк Тайсон и Константин Цзю. Для «Железного Майка» это будет второй визит на Южный Урал — в феврале 2018 года он посетил бой российского бойца Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса и заложил камень в фундамент будущего физкультурно-оздоровительного центра в Коркино.
Источник: пресс-служба турнира RCC Boxing Promotions / pravmin74.ru
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