В Челябинске в третий раз выставили на торги здание главпочтамта на Кировке

Фото с сайта realty.rostelecom.ru

«Ростелеком» возобновил продажу челябинского главпочтамта.

В июле объект сняли с аукциона, чтобы провести переоценку актива. Однако согласно объявлению на сайте компании, стоимость пятиэтажного здания площадью почти 10 тыс. кв. метров осталась прежней — 397 млн рублей. Дата проведения новых торгов пока не известна.

«Ростелеком» пытается продать челябинский главпочтамт с 2016 года. Предыдущий аукцион должен был состояться 26 июля 2018 года. Административное здание по адресу Кирова, 161 построили в 1936 году. Оно является объектом культурного наследия. По мнению экспертов, продать столь крупный и неформатный лот можно только с хорошей скидкой, поскольку он требует значительных вложений в реконструкцию.

Фото с сайта realty.rostelecom.ru

Все новости за 22.08.2018 г.»