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Более миллиона южноуральцев до конца года получат бесплатные прививки от гриппа
22.08.2018 г. 12:14
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа.
Министерство здравоохранения региона начинает распределять вакцины между больницами. В 2018 году за счет федерального бюджета планируют привить от гриппа 1 млн 393 тыс. южноуральцев. В это число входят дети, беременные женщины, студенты, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники. Также бесплатные прививки поставят южноуральцам старше 60 лет и жителям региона, страдающим патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом.
Сейчас в область поступил препарат, который предназначен для пациентов старше 18 лет. Для беременных и детей необходима другая вакцина, ее доставят на Южный Урал в ближайшее время. В региональном минздраве отметили, что раннее начало прививочной кампании позволит жителям получить иммунитет к гриппу до того, как начнется серьезный рост заболеваемости.
Фото с сайта www.livekuban.ru
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