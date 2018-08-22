Главе Катав-Ивановска поручили привлечь к ответственности чиновников за травмы детей на батуте

Фото с сайта news.sputnik.ru

Главе Катав-Ивановска вынесли представление после травмирования детей на батуте.

ЧП произошло 3 августа. При порыве ветра крепления батута сорвало, он опрокинулся. В этот момент там находились четверо детей. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас дети проходят амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Во время проверки выяснилось, что у владельца батута не было необходимых документов на детское оборудование. Однако чиновники выдали предпринимателю разрешение на работу аттракциона. По результатам проверки возбуждено административное дело. Главе Катав-Ивановска поручили найти виновных и устранить нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта news.sputnik.ru

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