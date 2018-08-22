Саммиты ШОС и БРИКС будут обслуживать 2 тыс. волонтеров из числа челябинских студентов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский провел еженедельное совещание по подготовке Челябинска к проведению международных форумов.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов доложил главе региона о деятельности рабочей группы по волонтерам. Предполагается набрать 15 тыс. человек из числа студентов челябинских вузов и затем отобрать среди них 2 тыс. человек, которые будут помогать в проведении саммитов на общественных началах.

Волонтеров осенью 2019 года начнут обучать представители Росконгресса. Борис Дубровский отметил, что содействовать проведению форумов должны студенты не только из Челябинска, но и из области.

«У нас много сегодня ребят, которые хорошо владеют иностранными языками. Немало среди них студентов, уже имеющих соответствующий опыт — наши волонтеры работали на многих международных спортивных мероприятиях», — подчеркнул глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 22.08.2018 г.»