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В челябинских автобусах заработала опция оплаты проезда с помощью смартфона
22.08.2018 г. 11:51
Фото с сайта news-24.ru
В общественном транспорте Челябинска появилась система безналичной оплаты проезда.
Платежные терминалы для бесконтактных банковских карт появились в автобусах №15 и №57с, а также в некоторых маршрутках. Также за проезд там можно заплатить с помощью платежных систем мобильных устройств. Стоимость билета при этом такая же, как по наличному расчету.
В региональном минэкономе отметили, что развитие бесконтактных платежей в общественном транспорте — это новый и необходимый этап движения к удобной городской инфраструктуре. В дальнейшем наличие такой системы станет непременным условием для перевозчика, который будет работать на муниципальных маршрутах.
Фото с сайта news-24.ru
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