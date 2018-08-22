На улице Машиностроителей ограничили движение из-за ремонта тепломагистрали

В Ленинском районе до конца рабочей недели ограничили движение транспорта.

Речь идет об участке дороги напротив дома №2 по улице Машиностроителей. Ограничения ввели, чтобы устранить повреждения на подземной тепломагистрали. Движение будет закрыто до 20 часов пятницы, 24 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все новости за 22.08.2018 г.»