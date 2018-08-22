На улице Машиностроителей ограничили движение из-за ремонта тепломагистрали

22.08.2018 г. 11:46

На улице Машиностроителей ограничили движение из-за ремонта тепломагистрали

В Ленинском районе до конца рабочей недели ограничили движение транспорта.

Речь идет об участке дороги напротив дома №2 по улице Машиностроителей. Ограничения ввели, чтобы устранить повреждения на подземной тепломагистрали. Движение будет закрыто до 20 часов пятницы, 24 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

 

    

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