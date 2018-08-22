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На улице Машиностроителей ограничили движение из-за ремонта тепломагистрали
22.08.2018 г. 11:46
В Ленинском районе до конца рабочей недели ограничили движение транспорта.
Речь идет об участке дороги напротив дома №2 по улице Машиностроителей. Ограничения ввели, чтобы устранить повреждения на подземной тепломагистрали. Движение будет закрыто до 20 часов пятницы, 24 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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