В Челябинске зарос сорняками сквер на улице Российской

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

Жителей Челябинска возмутил запущенный сквер имени почетного гражданина города Владимира Гусарова.

Небольшой участок в районе ДК ЧЭМК получил имя основателя ферросплавной промышленности в 2000 году. Сейчас одно из мест отдыха горожан фактически превратилось в джунгли. Активисты движения «Гражданский патруль» отметили, что благоустройством сквера никто не занимается, на газонах там растут полынь и лебеда, выделяющие аллергенную пыльцу.

«В нескольких сотнях метров планируется строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Территория вокруг облагораживается. Однако про набережную немного севернее вовсе забыли. Даже текущие мероприятия не проводятся», — заявил руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля Семен Воронин.

Общественники обратились в администрацию Челябинска с просьбой привести в порядок сквер и облагородить газоны и клумбы. Ранее мэр Евгений Тефтелев выделил каждому району по 1 млн рублей на покос травы после того, как полпред Николай Цуканов во время своего визита в Челябинск раскритиковал городское благоустройство.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

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