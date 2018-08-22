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В Челябинске зарос сорняками сквер на улице Российской
22.08.2018 г. 09:42
Жителей Челябинска возмутил запущенный сквер имени почетного гражданина города Владимира Гусарова.
Небольшой участок в районе ДК ЧЭМК получил имя основателя ферросплавной промышленности в 2000 году. Сейчас одно из мест отдыха горожан фактически превратилось в джунгли. Активисты движения «Гражданский патруль» отметили, что благоустройством сквера никто не занимается, на газонах там растут полынь и лебеда, выделяющие аллергенную пыльцу.
«В нескольких сотнях метров планируется строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Территория вокруг облагораживается. Однако про набережную немного севернее вовсе забыли. Даже текущие мероприятия не проводятся», — заявил руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля Семен Воронин.
Общественники обратились в администрацию Челябинска с просьбой привести в порядок сквер и облагородить газоны и клумбы. Ранее мэр Евгений Тефтелев выделил каждому району по 1 млн рублей на покос травы после того, как полпред Николай Цуканов во время своего визита в Челябинск раскритиковал городское благоустройство.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol
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