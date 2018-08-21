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В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Шота Руставели и автодороги Меридиан
21.08.2018 г. 15:40
Фото с сайта orelgrad.ru
В Ленинском районе Челябинска ограничат проезд.
Это связано с ремонтом тепловой камеры на теплотрассе в районе пересечения улицы Шота Руставели и автодороги Меридиан. Движение через перекресток будет затруднено. Как сообщили в мэрии, работы на коммуникациях продлятся почти три недели, с 22 августа по 10 сентября.
Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка и соблюдать схему движения.
Фото с сайта orelgrad.ru
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