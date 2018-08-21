В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Шота Руставели и автодороги Меридиан

Фото с сайта orelgrad.ru

В Ленинском районе Челябинска ограничат проезд.

Это связано с ремонтом тепловой камеры на теплотрассе в районе пересечения улицы Шота Руставели и автодороги Меридиан. Движение через перекресток будет затруднено. Как сообщили в мэрии, работы на коммуникациях продлятся почти три недели, с 22 августа по 10 сентября.

Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка и соблюдать схему движения.

Фото с сайта orelgrad.ru

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