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Челябинская «Единая Россия» определилась с позицией по пенсионной реформе
21.08.2018 г. 15:17
В челябинском отделении «Единой России» решение об изменении пенсионного возраста назвали актуальным и своевременным.
Позицию озвучил секретарь регионального отделения партии Владимир Мякуш. Челябинские активисты политической организации внесли предложение по сохранению социальных и медицинских льгот для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Они считают, что для данной категории населения нужно ввести бесплатную ежегодную диспансеризацию и дополнительный отпуск.
Также в челябинской «Единой России» предложили сделать пенсионные накопления прозрачными и ужесточить наказание для работодателей за невыплату взносов.
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