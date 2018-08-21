Челябинская «Единая Россия» определилась с позицией по пенсионной реформе

В челябинском отделении «Единой России» решение об изменении пенсионного возраста назвали актуальным и своевременным.

Позицию озвучил секретарь регионального отделения партии Владимир Мякуш. Челябинские активисты политической организации внесли предложение по сохранению социальных и медицинских льгот для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Они считают, что для данной категории населения нужно ввести бесплатную ежегодную диспансеризацию и дополнительный отпуск.

Также в челябинской «Единой России» предложили сделать пенсионные накопления прозрачными и ужесточить наказание для работодателей за невыплату взносов.

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