В Челябинске фитнес-тренера будут судить за сбыт анаболиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

Советский районный суд рассматривает уголовное дело о незаконном приобретении и сбыте сильнодействующих веществ.

На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Советского района, который работает фитнес-инструктором. Выяснилось, что он в течение трех лет приобретал анаболические стероиды для занятий бодибилдингом у одного из своих коллег по спортзалу. Также помогал приобретать анаболики клиентам и знакомым.

По факту незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает Советский райсуд Челябинска. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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