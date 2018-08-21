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В Челябинске фитнес-тренера будут судить за сбыт анаболиков
21.08.2018 г. 14:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
Советский районный суд рассматривает уголовное дело о незаконном приобретении и сбыте сильнодействующих веществ.
На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Советского района, который работает фитнес-инструктором. Выяснилось, что он в течение трех лет приобретал анаболические стероиды для занятий бодибилдингом у одного из своих коллег по спортзалу. Также помогал приобретать анаболики клиентам и знакомым.
По факту незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает Советский райсуд Челябинска. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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