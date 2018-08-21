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На Южном Урале на трассе М5 поставят 100 антимусорных знаков
21.08.2018 г. 14:49
На участке трассы М5 в Челябинской области установят знаки с информацией о правильном обращении с мусором.
В первую очередь их разместят на автобусных остановках, стоянках и площадках для отдыха. Всего планируется установить 100 экологических знаков. Как отметили в компании «УралАвтодор», которая стала инициатором акции, такая мера поможет сделать водителей и пассажиров быть более дисциплинированными и повысит их социальную ответственность.
Ежемесячно вдоль федеральной трассы на участке от Челябинска до Башкирии собирают 260 кубометров мусора, что эквивалентно 17 груженым самосвалам. Дорожники отмечают, что мусор на трассе — это вопрос не только культуры, но и безопасности. Они предупреждают, что выброшенные из окна авто бутылка или пакет могут стать причиной аварии.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
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