В День государственного флага России челябинцам на Кировке раздадут ленты-триколор

Фото с сайта kirov-portal.ru

В Челябинске отметят День государственного флага России.

Его будут праздновать в среду, 22 августа. В этот день с 18:00 на Кировке активисты и три ростовые куклы-«медведя» будут раздавать прохожим бело-сине-красные ленты и флажки. Акция пройдет на участке от здания Заксобрания до статуи верблюда, сообщили в пресс-службе челябинского областного отделения «Единой России».

День государственного флага в нашей стране отмечают с 1994 года. 22 августа 1991-го было принято постановление о национальном флаге РСФСР в виде бело-сине-красного полотнища. В тот же день состоялся митинг, участники которого пронесли огромный триколор по улицам Москвы.

Фото с сайта kirov-portal.ru

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