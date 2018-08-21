Челябинск
- 67.1783р. - 0.0024
- 77.3491р. + 0.6287
Разбор полетов
Разворот
В День государственного флага России челябинцам на Кировке раздадут ленты-триколор
21.08.2018 г. 14:31
Фото с сайта kirov-portal.ru
В Челябинске отметят День государственного флага России.
Его будут праздновать в среду, 22 августа. В этот день с 18:00 на Кировке активисты и три ростовые куклы-«медведя» будут раздавать прохожим бело-сине-красные ленты и флажки. Акция пройдет на участке от здания Заксобрания до статуи верблюда, сообщили в пресс-службе челябинского областного отделения «Единой России».
День государственного флага в нашей стране отмечают с 1994 года. 22 августа 1991-го было принято постановление о национальном флаге РСФСР в виде бело-сине-красного полотнища. В тот же день состоялся митинг, участники которого пронесли огромный триколор по улицам Москвы.
Фото с сайта kirov-portal.ru
Новости на эту тему
- 21.08.2017 г. В День российского флага на бульваре Славы пройдет акция «Три цвета гордости»
- 19.08.2016 г. Фотозоны с российскими флагами оборудуют в парках Челябинска и на Кировке
- 22.08.2013 г. В Челябинске сегодня будут раздавать ленты-триколоры.
- 22.08.2012 г. В День государственного флага России челябинцам подарят гигантский торт.