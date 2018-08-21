Апелляцию на приговор экс-главе «Гринфлайта» Сергею Мануйлову рассмотрят 14 сентября

Фото с сайта gubernator74.ru

Свердловский областной суд назвал дату заседания по апелляции на приговор экс-главе «Гринфлайта».

Дело Сергея Мануйлова о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства микрорайона «Академ Riverside» рассмотрят 14 сентября. Эту информацию опубликовали на сайте Свердловского облсуда. Перенести заседание по апелляции в Екатеринбург решили, поскольку двое судей из Челябинска являются обманутыми дольщиками «Гринфлайта» и проходят по делу в качестве потерпевших. Это исключает возможность рассмотрения апелляции в Челябинском облсуде.

Сергея Мануйлова в апреле признали виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Проблемы с получением квартир возникли у 4 тыс. 300 человек. Совокупный ущерб составил более 10 млрд рублей. Центральный райсуд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к 2,5 года заключения. Прокуратура настаивала на более строгом наказании и подала апелляцию.

Фото с сайта gubernator74.ru

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