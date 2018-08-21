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Апелляцию на приговор экс-главе «Гринфлайта» Сергею Мануйлову рассмотрят 14 сентября
21.08.2018 г. 14:26
Свердловский областной суд назвал дату заседания по апелляции на приговор экс-главе «Гринфлайта».
Дело Сергея Мануйлова о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства микрорайона «Академ Riverside» рассмотрят 14 сентября. Эту информацию опубликовали на сайте Свердловского облсуда. Перенести заседание по апелляции в Екатеринбург решили, поскольку двое судей из Челябинска являются обманутыми дольщиками «Гринфлайта» и проходят по делу в качестве потерпевших. Это исключает возможность рассмотрения апелляции в Челябинском облсуде.
Сергея Мануйлова в апреле признали виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Проблемы с получением квартир возникли у 4 тыс. 300 человек. Совокупный ущерб составил более 10 млрд рублей. Центральный райсуд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к 2,5 года заключения. Прокуратура настаивала на более строгом наказании и подала апелляцию.
Фото с сайта gubernator74.ru
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