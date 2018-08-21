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Губернатор Борис Дубровский пригрозил увольнениями за срыв сроков подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
21.08.2018 г. 13:07
В Челябинской области внедрят информационную систему контроля за подготовкой к международным форумам 2020 года.
Эти меры областное правительство примет в течение ближайшей недели. Информационная система проектного управления будет направлена на контроль подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Как сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского», губернатор поставил такую задачу, чтобы установить персональную ответственность руководителей за те или иные мероприятия и направления подготовки.
«Срыв сроков выполнения поставленных задач по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС приведет к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнений», — заявил Борис Дубровский.
Решению усилить контроль за подготовкой к проведению международных форумов предшествовал арест первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева и его отставка по инициативе губернатора в связи с утратой доверия. Ранее Бахаев возглавлял дирекцию по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС.
Фото с сайта gubernator74.ru
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