В Миассе объявили карантин из-за вспышки бешенства

Фото с сайта gorod55.ru

Миасс объявили угрожаемой зоной по бешенству животных.

Распоряжение о введении карантина в городе подписал в понедельник, 20 августа, губернатор Борис Дубровский. Документ опубликован на сайте правительства области. Непосредственно ограничительные мероприятия затронут участок в районе улиц Ватутина, Партизанской и Уральской. Угрожаемой зоной объявлен весь город.

В карантине запрещены выводка и натаска собак, а также вывоз животных за пределы неблагополучного района. Областному минсельхозу и городской администрации поручено разработать и реализовать план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству. Особые меры будут действовать вплоть до специального распоряжения регионального правительства.

Ранее в областном управлении Роспотребнадзора уже заявляли о достаточно напряженной ситуации с бешенством животных на Южном Урале. С января по июль 2018 года в регионе выявили 23 очага бешенства в 19 населенных пунктах. 15 случаев заражения смертельным вирусом пришлось на диких животных — лис и енотовидных собак. За полгода с укусами животных в больницы обратились более 4,5 тыс. южноуральцев. Случаев заболевания бешенством среди людей выявлено не было.

Фото с сайта gorod55.ru

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