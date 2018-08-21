На Чебаркульском полигоне военные отработают «танковую карусель»

Фото с сайта function.mil.ru

Военные отработают современные методики ведения боя во время учений в Чебаркуле.

Всего в учениях примут участие более 6 тыс. военных и свыше 1 тыс. единиц техники. Во время маневров танкисты отработают современные методы ведения боя, в том числе «танковую карусель», сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны России.

Во время «танковой карусели» несколько десятков Т-72Б3 по очереди будут выезжать из укрытий, вести огонь, а затем снова возвращаться на свои позиции. Данная методика помогает лишить противника возможности действовать оперативно, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта function.mil.ru

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