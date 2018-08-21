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В Калининском районе Челябинска на год закроют улицу из-за строительства многоэтажки
21.08.2018 г. 11:19
В Калининском районе на год прекратят движение по одной из улиц.
Проезд закроют по улице Парашютной, которая находится между Косарева и Краснознаменной. Там между домами №21 и №13 планируется построить десятиэтажное жилое здание. Как сообщили в мэрии, движение по улице закроют на год, до 23 августа 2019 года. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты.
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