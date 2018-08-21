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В Челябинске до конца недели будет затруднено движение по улице Энгельса
21.08.2018 г. 11:17
В центре Челябинска до конца недели будет затруднен проезд по одной из главных улиц.
Сейчас на улице Энгельса фрезеруют старое дорожное покрытие и укладывают новый щебеночно-мастичный асфальтобетон. В данный момент работы проходят на участке от улицы Труда до проспекта Ленина, там заняты три асфальтоукладчика и девять катков. Всего дорожники заменят около 40 тыс. кв. метров покрытия, почти половину от этого объема они уложили в минувшие выходные, 18 и 19 августа.
Как сообщили в мэрии, ремонт улицы Энгельса планируется завершить к концу недели, однако конкретные сроки будут зависеть от погодных условий. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям движения, соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим.
Фото с сайта cheladmin.ru
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