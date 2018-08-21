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В Челябинской области уничтожили 200 килограммов говяжьего языка из Дании
21.08.2018 г. 11:11
Фото с сайта Kuking.net
В Челябинской области уничтожили партию санкционного мяса.
Незаконный груз обнаружили на КПП «Троицк». Товар направлялся из Казахстана в Магнитогорск. Говяжий язык, произведенный в Дании, был упакован в коробки по 12,5 килограмма. Общий вес продукции составил около 200 килограммов. Россельхознадзор принял решение об изъятии партии, товар уничтожили на специализированном полигоне, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Фото с сайта Kuking.net
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