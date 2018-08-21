В Челябинской области уничтожили 200 килограммов говяжьего языка из Дании

Фото с сайта Kuking.net

В Челябинской области уничтожили партию санкционного мяса.

Незаконный груз обнаружили на КПП «Троицк». Товар направлялся из Казахстана в Магнитогорск. Говяжий язык, произведенный в Дании, был упакован в коробки по 12,5 килограмма. Общий вес продукции составил около 200 килограммов. Россельхознадзор принял решение об изъятии партии, товар уничтожили на специализированном полигоне, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Фото с сайта Kuking.net

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