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В Златоусте вынесли приговор учительнице начальных классов, которая избивала учеников
21.08.2018 г. 11:07
В Челябинской области вынесли приговор педагогу, которая издевалась над учениками.
Скандал с участием учительницы начальных классов златоустовской школы №10 Татьяны Порсевой разгорелся в 2016 году. Тогда родители учеников утверждали, что педагог заставляла первоклассников ежедневно учить сложные стихотворения, самовольно сокращала перемены и надолго оставляла детей после уроков, ставила их лицом к доске и не выпускала в туалет. Также она систематически унижала детей за плохие оценки, оскорбляла и била их тетрадями и подручными предметами.
Одна из учениц в результате получила сильный стресс, который перерос в психическое расстройство. Уголовное дело рассматривал Златоустовский городской суд. Свою вину Татьяна Порсева не признала. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью педагога приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, ей запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.
Фото с сайта nwpskov.ru
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