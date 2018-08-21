В Златоусте вынесли приговор учительнице начальных классов, которая избивала учеников

Фото с сайта nwpskov.ru

В Челябинской области вынесли приговор педагогу, которая издевалась над учениками.

Скандал с участием учительницы начальных классов златоустовской школы №10 Татьяны Порсевой разгорелся в 2016 году. Тогда родители учеников утверждали, что педагог заставляла первоклассников ежедневно учить сложные стихотворения, самовольно сокращала перемены и надолго оставляла детей после уроков, ставила их лицом к доске и не выпускала в туалет. Также она систематически унижала детей за плохие оценки, оскорбляла и била их тетрадями и подручными предметами.

Одна из учениц в результате получила сильный стресс, который перерос в психическое расстройство. Уголовное дело рассматривал Златоустовский городской суд. Свою вину Татьяна Порсева не признала. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью педагога приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, ей запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

Фото с сайта nwpskov.ru

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