- 67.1783р. - 0.0024
- 77.3491р. + 0.6287
На Южном Урале будут судить подростка, который поджег диван и спалил лес на 15 млн рублей
21.08.2018 г. 10:58
В Челябинской области 16-летний подросток предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем.
20 мая 2018 года парень из села Октябрьское поджег на свалке диван, чтобы достать каркас и сдать его в металлолом, и оставил горящий предмет без присмотра. Из-за этого вокруг вспыхнула трава, огонь перекинулся с полигона отходов в лесной массив. Никаких противопожарных мер подросток не предпринял. В результате пострадали деревья, в Октябрьском лесничестве оценили ущерб почти в 15 млн рублей.
По факту неосторожного обращения с огнем возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, поджигателю грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до четырех лет.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 27.07.2018 г. Количество лесных пожаров в Челябинской области увеличилось в семь раз
- 07.06.2018 г. В Челябинской области поймали пожилого гастарбайтера, который устроил поджог и погром из-за невыплаченной зарплаты
- 22.05.2018 г. Южноуралец из-за конфликта с управляющей компанией сжег машину ее сотрудника
- 22.05.2018 г. Эксперты ОНФ обвинили южноуральских чиновников в занижении статистики лесных пожаров
- 21.05.2018 г. В Челябинской области природный пожар уничтожил несколько десятков гаражей с автомобилями