На Южном Урале будут судить подростка, который поджег диван и спалил лес на 15 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области 16-летний подросток предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем.

20 мая 2018 года парень из села Октябрьское поджег на свалке диван, чтобы достать каркас и сдать его в металлолом, и оставил горящий предмет без присмотра. Из-за этого вокруг вспыхнула трава, огонь перекинулся с полигона отходов в лесной массив. Никаких противопожарных мер подросток не предпринял. В результате пострадали деревья, в Октябрьском лесничестве оценили ущерб почти в 15 млн рублей.

По факту неосторожного обращения с огнем возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, поджигателю грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до четырех лет.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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