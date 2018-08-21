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В реанимации скончался челябинец, на которого упал лифт
21.08.2018 г. 10:07
Фото с сайта vestivm.ru
Врачи не смогли спасти жизнь рабочего, которого придавило лифтом в Курчатовском районе.
43-летний мужчина скончался в реанимации от многочисленных травм. ЧП произошло в понедельник, 20 августа, при замене лифтового оборудования в одном из многоквартирных домов. Работник нарушил правила техники безопасности. В результате произошел обрыв тросов лифтовой кабины, она упала на мужчину.
Челябинца в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Фото с сайта vestivm.ru
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