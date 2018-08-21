Радиостанция «Челябинское эхо» продолжает прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

Автор фото: Иван Беломестнов

Прием заявок на участие в мультимедийном проекте «Сделано в Челябинске» будет идти до начала сентября.

Интерес к совместному проекту «Челябинского эха» и 31 телеканала проявили компании, работающие более чем в десяти сферах. В их числе медицина, образование, маркетинг, приборостроение, производство товаров народного потребления. В финал проекта выйдут 10 предприятий. Затем начнется отбор финалистов. С 12 сентября в эфире «Челябинского эха» и 31 канала будут идти интервью с руководителями и представителями компаний, которые вышли в финал. Эксперты вместе с ведущим, которым станет директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев, будут в прямом эфире анализировать деятельность участников медиапроекта.

Автор фото: Иван Беломестнов

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» — это рассказ о предприятиях Южного Урала, которые захватывают рынки, разрабатывают уникальные продукты, разрушают стереотипы о ведении бизнеса. Участие в проекте – это создание дополнительного конкурентного преимущества для компании: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.

Победителя проекта определит экспертный совет. Торжественная церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске» состоится в декабре. Победитель получит сертификат на рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

Подать заявку на участие в проекте можно на нашем сайте echochel.ru.

Подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году стали ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Уралспецмаш», Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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