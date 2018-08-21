- 67.1783р. - 0.0024
- 77.3491р. + 0.6287
Радиостанция «Челябинское эхо» продолжает прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
21.08.2018 г. 09:39
Прием заявок на участие в мультимедийном проекте «Сделано в Челябинске» будет идти до начала сентября.
Интерес к совместному проекту «Челябинского эха» и 31 телеканала проявили компании, работающие более чем в десяти сферах. В их числе медицина, образование, маркетинг, приборостроение, производство товаров народного потребления. В финал проекта выйдут 10 предприятий. Затем начнется отбор финалистов. С 12 сентября в эфире «Челябинского эха» и 31 канала будут идти интервью с руководителями и представителями компаний, которые вышли в финал. Эксперты вместе с ведущим, которым станет директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев, будут в прямом эфире анализировать деятельность участников медиапроекта.
Автор фото: Иван Беломестнов
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» — это рассказ о предприятиях Южного Урала, которые захватывают рынки, разрабатывают уникальные продукты, разрушают стереотипы о ведении бизнеса. Участие в проекте – это создание дополнительного конкурентного преимущества для компании: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.
Победителя проекта определит экспертный совет. Торжественная церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске» состоится в декабре. Победитель получит сертификат на рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.
Подать заявку на участие в проекте можно на нашем сайте echochel.ru.
Подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».
ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году стали ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Уралспецмаш», Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».
- 06.08.2018 г. До окончания приема заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске» осталось две недели
- 27.07.2018 г. Компании Южного Урала начали подавать заявки на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
- 23.07.2018 г. Радиостанция «Челябинское эхо» ведет прием заявок на соискание бизнес-премии с призовым фондом размером в 1 млн рублей
- 02.07.2018 г. Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»
- 07.03.2018 г. Радиостанцию «Челябинское эхо» признали лучшим СМИ за проект «Сделано в Челябинске»