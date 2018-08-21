В Челябинске часть маршруток не вышла в рейс в день Курбан-байрама

Фото с сайта 74.мвд.рф

Из-за празднования Курбан-байрама в Челябинске во вторник, 21 августа, возникли проблемы с общественным транспортом.

Челябинцы в социальных сетях пожаловались на переполненные маршрутки. По словам горожан, микроавтобусы проезжали мимо остановок. Из-за этого многие жители не смогли вовремя добраться до работы.

«20 минут стояла на «Виктории», все маршрутки полные, едут мимо, еле залезла в 79», — жалуется одна из пассажирок в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«С Тополинки не смог уехать. За 1 час была только одна 3 маршрутка, и то забитая, пришлось ехать на работу на такси», — пишет другой житель города.

В понедельник мэрия заявила о проведении мониторинга работы частных перевозчиков во время Курбан-байрама. Проверки будут идти в течение всего вторника. По словам начальника управления транспорта Максима Кичеева, в случае нарушений перевозчикам грозит досрочное расторжение договора на обслуживание маршрута.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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