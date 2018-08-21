В Челябинске мужчина получил тяжелые травмы при падении лифта

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

В Курчатовском районе на мужчину упала кабина лифта.

ЧП произошло днем в понедельник, 20 августа. 43-летний мужчина при ремонте лифта нарушил технику безопасности. В результате тросы кабины оборвались, она упала на работника. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщили в управлении по обеспечению жизнедеятельности населения Челябинска.

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

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