В Челябинске к саммиту ШОС за 16 млн рублей отремонтируют резиденциию губернатора

Фото с сайта 74.ru

В Челябинске к саммиту ШОС отремонтируют гостиничный комплекс в городском бору.

С 2014 года там проживает губернатор Борис Дубровский. Помимо этого, в гостиницу на территории резиденции селят прибывающих в город по работе чиновников разного уровня. В данный момент запланирована масштабная реконструкция комплекса. Она включает капитальный ремонт трехэтажного здания, надстройку пятого этажа к соседнему корпусу, а также возведение пристроя с баней, сауной, бассейном, зоной отдыха и банкетным залом.

Как сообщает 74.ru, общая стоимость контрактов на реконструкцию составляет порядка 16 млн рублей. Итоги первых конкурсов подведут в среду, 22 августа, в региональном минстрое. По информации портала, во время саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, в обновленной резиденции будет жить кто-то из первых лиц государств.

Фото с сайта 74.ru

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