В Челябинске за 550 млн рублей продают ТЦ «Радуга»

Фото с сайта konkovo.ru

В Челябинске на продажу выставили торговый центр «Радуга» на улице Российской.

Объявление о продаже комплекса появилось на сайте N1.RU. По словам собственников, ежедневно торговый центр посещают около 8 тыс. человек. Площадь «Радуги» составляет 16 тыс. 300 квадратных метров, стоимость — 550 млн рублей. В настоящий момент это самое дорогое предложение о продаже готового бизнеса в базе онлайн-сервиса.

Фото с сайта t7-inform.ru

Все новости за 21.08.2018 г.»