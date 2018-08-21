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В Челябинске за 550 млн рублей продают ТЦ «Радуга»
21.08.2018 г. 08:44
Фото с сайта konkovo.ru
В Челябинске на продажу выставили торговый центр «Радуга» на улице Российской.
Объявление о продаже комплекса появилось на сайте N1.RU. По словам собственников, ежедневно торговый центр посещают около 8 тыс. человек. Площадь «Радуги» составляет 16 тыс. 300 квадратных метров, стоимость — 550 млн рублей. В настоящий момент это самое дорогое предложение о продаже готового бизнеса в базе онлайн-сервиса.
Фото с сайта t7-inform.ru
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