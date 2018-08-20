За пост главы Миасса будут бороться девять человек

Фото с сайта t7-inform.ru

В Миассе девять человек подали заявки на участие в конкурсе по выбору мэра.

Прием заявок завершился в понедельник, 20 августа. Всего в конкурсную комиссию поступило девять пакетов документов. Первым заявку на участие подал нынешний и.о. мэра Григорий Тонких. Следом за ним о желании побороться за кресло главы города заявил экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин. В пятницу, 17 августа, пришли заявки от бывшего силовика Александра Иванова, руководителя городского центра коммунального обслуживания Валентины Комковой, директора ООО «Черновский хлеб» Ивана Воскобойникова и предпринимателя Владимира Антонова.

В последний день приема документов в мэрию поступили документы руководителя Центрального территориального округа Сергея Варфоломеева, специалиста управления по имуществу и земельным отношениям городской администрации Татьяны Якимовой и директора миасского ООО «Фурнилэнд» Виктора Толкунова.

Конкурс по выбору главы Миасса пройдет 26 сентября.

Фото с сайта t7-inform.ru

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