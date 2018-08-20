В мэрии Челябинска пообещали не строить дорогу через бор, из-за которой челябинцы писали жалобы

Фото с сайта www.карта74.рф

В челябинской администрации сделали официальное заявление о новой дороге через городской бор.

По словам пресс-секретаря главы города Владимира Сафонова, этот объект существует в генеральном плане развития Челябинска с 2004 года. Корреспонденту «Челябинского эха» он заявил, что сам этот документ носит «рекомендательный характер», а принятое в июле постановление мэрии об утверждении документации по планировке территории на улице Молодогвардейцев и Труда Владимир Сафонов назвал «формальностью».

«Вся эта паника весьма преждевременна. Да, дорога существует в генеральном плане, но она существует там с 2004 года, но это не значит, что в обозримом будущем, в ближайшие годы и даже десятилетия она будет построена — она просто есть. Масса объектов есть на бумаге, но когда они будут построены, вам с уверенностью никто сегодня не скажет. Будем считать, что это просто формальность. Это лишь рекомендательный характер, то есть, это рекомендация к развитию города в данном направлении», — прокомментировал Владимир Сафонов.

В середине августа жители поселка Мелькомбинат узнали о постановлении мэрии с проектом строительства моста через реку Миасс и продления улицы Молодогвардейцев до выхода на Труда. Часть дороги по плану должна пройти через городской бор. Инициативная группа местных жителей пронумеровала деревья, которые предполагалось спилить для прокладки трассы, и подготовила обращение в прокуратуру.

Фото с сайта www.карта74.рф

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