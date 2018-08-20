Мэрия проверит работу челябинских перевозчиков во время Курбан-байрама

Фото с сайта 74.мвд.рф

В день празднования Курбан-байрама сотрудники управления транспорта проведут мониторинг работы частных перевозчиков.

Проверки будут проходить в течение всего вторника, 21 августа. Всем частным перевозчикам направили письма о недопустимости срыва работы. По словам начальника управления транспорта Максима Кичеева, в случае серьезных нарушений перевозчикам грозит досрочное расторжение договора на обслуживание. ООО «Общественный городской транспорт» и «ЧелябГЭТ» планируют усилить работу на основных маршрутах на время Курбан-байрама.

Необходимость проверки обусловлена тем, что каждый год в Челябинске во время мусульманского праздника часть маршрутных такси не выходит в рейс. Из-за этого горожане массово опаздывают на работу.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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