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На «Первый кеговый» завели дело за рекламу на воздушном шаре
20.08.2018 г. 15:23
Фото с сайта retail-loyalty.org
Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе «Первого кегового».
Воздушный шар с надписью «Первый кеговый. Разливное пиво здесь» расположен на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных. УФАС провело на сайте вопрос о восприятии аэростата и текста. Почти половина респондентов ответили, что воздушный шар ассоциируется с рекламой магазина.
Согласно закону продвигать алкогольную продукцию с помощью рекламных конструкций запрещено. Дело будут рассматривать в середине сентября. Сейчас Челябинское УФАС также изучает заявление на аналогичную рекламу магнитогорского магазина.
Фото с сайта retail-loyalty.org
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