На «Первый кеговый» завели дело за рекламу на воздушном шаре

Фото с сайта retail-loyalty.org

Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе «Первого кегового».

Воздушный шар с надписью «Первый кеговый. Разливное пиво здесь» расположен на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных. УФАС провело на сайте вопрос о восприятии аэростата и текста. Почти половина респондентов ответили, что воздушный шар ассоциируется с рекламой магазина.

Согласно закону продвигать алкогольную продукцию с помощью рекламных конструкций запрещено. Дело будут рассматривать в середине сентября. Сейчас Челябинское УФАС также изучает заявление на аналогичную рекламу магнитогорского магазина.

Фото с сайта retail-loyalty.org

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