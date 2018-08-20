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Челябинское предприятие установит систему посадки в аэропорту Боливии
20.08.2018 г. 15:15
Фото с сайта www.nports.ru
Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» установит систему посадки ILS 734 с DME 734 в международном аэропорту Алькантари.
Аэронавигационное оборудование выбрано в рамках международного конкурса для поставки и монтажа в аэропорту региона Чукисаки в Боливии. Челябинский производитель поставит и введет в строй систему посадки ILS 734 с DME 734. Благодаря ее использованию аэропорт Алькантари сможет повысить безопасность полетов и перейти на круглосуточный режим работы, что позволит увеличить пассажиропоток.
Для НПО «РТС» это первый проект в Южной Америке, сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото с сайта www.nports.ru
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