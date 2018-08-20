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Бывшему главе минздрава области Виталию Тесленко снизили штраф за взятки с 60 млн до 5 млн рублей
20.08.2018 г. 15:08
Экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко в 12 раз уменьшили штраф за взятки.
Защита бывшего министра добилась в суде понижения суммы штрафа с 60 млн 400 тыс. рублей до 5 млн рублей. «Защита сослалась на состояние здоровья экс-чиновника и на то, что он воспитывает сына, у которого есть заболевания», — сообщила ТАСС старший помощник прокурора Ленинского района Олеся Хлызова.
Экс-министра осудили 17 сентября 2014 года. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. За эти деньги бывший чиновник содействовал поставщикам при заключении договоров на медоборудование для больниц области. Суд приговорил Тесленко к семи годам заключения и выплате штрафа в 300 млн рублей. Защита через апелляцию сначала снизила сумму до 100 млн рублей, а затем — до 70 млн рублей. Более 9 млн рублей экс-министр выплатил, в сентябре 2017-го его освободили по УДО.
Фото с сайта 74.ru
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