Бывшему главе минздрава области Виталию Тесленко снизили штраф за взятки с 60 млн до 5 млн рублей

Фото с сайта 74.ru

Экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко в 12 раз уменьшили штраф за взятки.

Защита бывшего министра добилась в суде понижения суммы штрафа с 60 млн 400 тыс. рублей до 5 млн рублей. «Защита сослалась на состояние здоровья экс-чиновника и на то, что он воспитывает сына, у которого есть заболевания», — сообщила ТАСС старший помощник прокурора Ленинского района Олеся Хлызова.

Экс-министра осудили 17 сентября 2014 года. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. За эти деньги бывший чиновник содействовал поставщикам при заключении договоров на медоборудование для больниц области. Суд приговорил Тесленко к семи годам заключения и выплате штрафа в 300 млн рублей. Защита через апелляцию сначала снизила сумму до 100 млн рублей, а затем — до 70 млн рублей. Более 9 млн рублей экс-министр выплатил, в сентябре 2017-го его освободили по УДО.

Фото с сайта 74.ru

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