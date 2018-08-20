В Совет по молодежной политике УрФО войдут южноуральские активисты

Фото с сайта gubernator74.ru

В состав окружного Совета по молодежной политике включат активистов южноуральских общественных организаций.

Об этом доложили губернатору Борису Дубровскому. Совет формируется по решению уральского полпреда президента. «В региональном «календаре мероприятий» сегодня каждое третье событие непосредственно связано с молодежными интересами, прежде всего, это, безусловно, наука, образование, высокие технологии, физкультура и спорт. Уверен, что представители нашего региона займут самую активную позицию в работе совета», — подчеркнул Борис Дубровский.

В состав Совета предложили включить шесть представителей Южного Урала. Это директора и координаторы общественных движений и ассоциаций региона. Формирование Совета будет проходить в несколько этапов. В его состав может войти любой желающий, имеющий опыт общественной деятельности. Прием анкет идет до 10 сентября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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