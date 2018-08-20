Южноуральцев призывают не передавать показания счетчиков в «Челябэнергосбыт»

В «Челябэнергосбыте» напомнили о правильном порядке передачи данных с приборов учета.

В компании отметили, что в конце месяца потребители по привычке заходят в «Личный кабинет» «Челябэнергосбыта». Южноуральцев предупредили, что теперь показания счетчиков следует сообщать только в «МРСК Урала», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории области, за исключением Магнитогорска. «Челябэнергосбыт» лишили этого статуса 1 июля 2018 года по причине многомиллионных долгов.

В данный момент сервис «Личный кабинет», которым пользовались более 380 тыс. абонентов, сейчас работает в режиме ограниченной функциональности. Там еще доступен архив, но закрыты опции приема показаний счетчиков и обращений от населения.

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