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Южноуральцев призывают не передавать показания счетчиков в «Челябэнергосбыт»
20.08.2018 г. 14:57
В «Челябэнергосбыте» напомнили о правильном порядке передачи данных с приборов учета.
В компании отметили, что в конце месяца потребители по привычке заходят в «Личный кабинет» «Челябэнергосбыта». Южноуральцев предупредили, что теперь показания счетчиков следует сообщать только в «МРСК Урала», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории области, за исключением Магнитогорска. «Челябэнергосбыт» лишили этого статуса 1 июля 2018 года по причине многомиллионных долгов.
В данный момент сервис «Личный кабинет», которым пользовались более 380 тыс. абонентов, сейчас работает в режиме ограниченной функциональности. Там еще доступен архив, но закрыты опции приема показаний счетчиков и обращений от населения.
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