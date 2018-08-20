На Южном Урале вложат 136 млн рублей в производство белой туалетной бумаги вместо серой

Фото с сайта inask.ru

Фонд развития промышленности Челябинской области профинансирует модернизацию бумажного производства НПО «Пента».

Сейчас компания делает серую и цветную бумажную основу для изготовления санитарно-гигиенических изделий. НПО «Пента» разработало проект внедрения в производство технологических процессов по удалению печатной краски, чтобы получать сырье белого цвета, из которого будут делать туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки и платки. Общий бюджет проекта оценивается в 136 млн рублей.

Также компания запросила кредит у Фонда развития промышленности в размере 90 млн 789 тыс. рублей. Эксперты проект уже одобрили, окончательное решение о его госфинансировании примет Наблюдательный совет при региональном правительстве, сообщили в пресс-службе ФРП.

Фото с сайта inask.ru

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