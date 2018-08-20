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Восьмым кандидатом на пост мэра Миасса стала многодетная мать
20.08.2018 г. 14:19
В Миассе на конкурс по выбору мэра зарегистрировался восьмой претендент, который принимал участие в предыдущих выборах.
Им стала многодетная мать и общественница, ныне — специалист управления по имуществу и земельным отношениям городской администрации Татьяна Якимова. Она принимала участие в предыдущем конкурсе по выбору градоначальника, который прошел 5 июля. Тогда кандидатуру Татьяны Якимовой отклонили до начала голосования, которое также не состоялось — депутаты сорвали процедуру, испортив бюллетени.
Прием документов для участия в новом конкурсе заканчивается в понедельник, 20 августа. В данный момент на пост главы города претендует восемь кандидатов, включая нынешнего и.о. мэра Григория Тонких. Сам конкурс состоится 26 сентября.
Фото с сайта Znak.com
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