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В Курчатовском районе после жалоб на выбросы приостановили деятельность «Челябвторчермета»
20.08.2018 г. 14:09
Фото с сайта pravmin74.ru
В Курчатовском районе приостановили деятельность предприятия по выплавке металлургической продукции и ферросплавов.
В понедельник, 20 августа, в региональное министерство экологии поступили обращения от жителей Курчатовского района. Они жаловались на неприятный запах в воздухе. Экологи провели рейды в районе и выявили источник сильного задымления на территории «Челябвторчермета». В результате на предприятии прошла внеплановая проверка. Сейчас его деятельность приостановлена, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.
Фото с сайта pravmin74.ru
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