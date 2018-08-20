В Курчатовском районе после жалоб на выбросы приостановили деятельность «Челябвторчермета»

20.08.2018 г. 14:09

В Курчатовском районе после жалоб на выбросы приостановили деятельность «Челябвторчермета»
Фото с сайта pravmin74.ru

В Курчатовском районе приостановили деятельность предприятия по выплавке металлургической продукции и ферросплавов.

В понедельник, 20 августа, в региональное министерство экологии поступили обращения от жителей Курчатовского района. Они жаловались на неприятный запах в воздухе. Экологи провели рейды в районе и выявили источник сильного задымления на территории «Челябвторчермета». В результате на предприятии прошла внеплановая проверка. Сейчас его деятельность приостановлена, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

  Фото с сайта pravmin74.ru

    

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