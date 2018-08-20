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Родителям челябинских школьников предложили 1 сентября не дарить букеты учителям
20.08.2018 г. 13:48
1 сентября в столице Южного Урала пройдет благотворительная акция «Начинаем год с добра».
На торжественных линейках в День знаний вместо букетов, которые по традиции дарят учителям, общественники предложили раздавать особые флажки. Как рассказала председатель совета благотворительной организации «Искорка» Евгения Майорова в эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе», изначально с этой инициативой выступили родители учеников.
- Ваш класс, дети и одноклассники могут пойти с флажками «Начинаем год с добра». Конечно, нужно подарить красивый букет цветов учителю и вместе с этими флажками пойти, поговорить с детьми о доброте, и это возможность легко, комфортно и позитивно помочь тем детям, которые 1 сентября не могут пойти в школу.
- То есть, суть этой акции - заменить покупку цветов для учителей для того, чтобы направить эти деньги, которые могли бы пойти на покупку цветов, на благотворительные цели?
- Да, за флажок мы рекомендуем 100 рублей.
В 2017 году подобная акция с успехом прошла в одном из челябинских лицеев.
Фото с сайта drobs.ru
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