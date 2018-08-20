В Челябинской области производство зерновых поднимут до 3 млн тонн в год

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили перспективы развития АПК Южного Урала.

На рабочей встрече, которая состоялась в минувшую пятницу, 17 августа, стороны обсудили совершенствование системы государственной поддержки производителей сельхозтоваров, а также меры по развитию агротехнологий и инноваций в России.

Борис Дубровский сообщил Дмитрию Патрушеву о старте уборочной кампании и заявил, что аграрии области планируют увеличить производство зерновых и зернобобовых культур до 3 млн тонн в год. По словам главы региона, это позволит перейти на самообеспечение региона как продовольственным, так и кормовым сырьем.

Дмитрий Патрушев отметил устойчивое развитие южноуральского АПК и рост экспорта продукции южноуральских аграриев, а также поддержал инициативу губернатора по созданию госкорпорации по разработке агротехнологий и внедрению инноваций в отрасль.

Фото с сайта gubernator74.ru

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