Жителей аварийных домов в Челябинске планируют расселить досрочно

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске рассматривают возможность досрочного расселения жителей ветхих и аварийных домов.

Сначала власти планируют расселить дома, которые находятся на гостевых маршрутах. Глава города Евгений Тефтелев обратил внимание на барак на улице Новороссийской, где девять месяцев нет горячей воды. Сейчас в нем проживает 12 семей. В зимний период в доме отопление будет работать на 30%. Мэр отметил, что барак находится на гостевом маршруте, поэтому есть возможность ускорить работу по сносу жилья. Дом планировали расселить в 2020 году, но сроки могут изменить, сообщил глава города.

Всего в Челябинске 123 семьи ждут переселения.

Фото с сайта cheladmin.ru

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